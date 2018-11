Selección peruana: Ricardo Gareca eligió el peor partido del 2018

Ricardo Gareca, estratega de la selección peruana, ofreció conferencia de prensa desde Arequipa previo al amistoso FIFA, programado para mañana 20 de noviembre (8:30 pm), entre Perú vs. Costa Rica. 'El Tigre' resaltó que la idea es mantener el funcionamiento del equipo antes de darle prioridad a nombres, pero además también reveló cuál fue el partido que le dejó peor 'sabor de boca' en el 2018.

Mal funcionamiento

'El balance (del año) es irregular en cuanto a resultados. No son los que esperábamos. En cuanto a rendimiento, el partido ante Ecuador fue el que menos nos dejó conforme. Con Ecuador no tuvimos profundidad, pero lo más importante de todo es el funcionamiento del equipo. Ojalá el partido nos permita ver jugadores y que no se resienta el funcionamiento. Sabemos que enfrentamos a selecciones con los mejores jugadores de cada país. Estamos en condiciones de recuperarnos y dejar una mejor imagen', comentó el técnico de la selección peruana desde la 'Ciudad Blanca'.

Para Ricardo Gareca será importante que la selección peruana se recupere ante Costa Rica y así pueda cerrar el año con un triunfo, que ayude a trabajar con mayor tranquilidad. 'Necesitamos recuperarnos en Arequipa del partido con Ecuador. No dudamos que el apoyo será incondicional mañana ante Costa Rica. Agradecemos el recibimiento de los hinchas. El objetivo de la selección es que cada vez seamos más competitivos. El camino es difícil, pero estamos convencidos de que con el correr del tiempo estaremos más sólidos', agregó 'El Tigre'.

Foto: Gonzalo Córdova / El Bocón