Ricardo Gareca responde a Claudio Pizarro: "Le pido disculpas" | VIDEO

Como era de esperarse, el tema de Claudio Pizarro iba a ser algo inevitable en la conferencia de prensa de Ricardo Gareca. Luego de la victoria de la Selección Peruana ante Costa Rica, el técnico de la bicolor quiso zanjar el tema sobre el 'Bombardero', tras la polémica por su no convocatoria.

"Lo de Claudio es un tema terminado. Tengo respeto, aprecio, admiración y cariño. Tenemos, el comando técnico. Lamentablemente se creó una polémica. Simplemente [por] defender a un grupo de muchachos que muchas veces se desmerecen demasiado. Pido disculpas. No es mi intención polemizar a un jugador de una carrera impecable. A veces quiero aclarar algunas cosas que llevan a una polémica. Tenemos un profundo respeto por él", indicó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

"LO DE CLAUDIO ES UN TEMA TERMINADO PARA MÍ"#FOXSportsPeru | Ricardo Gareca evitó polemizar con las declaraciones de Pizarro. #FOXenBrasil pic.twitter.com/wkZSXWF7oC — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 6 de junio de 2019

"Para nosotros es una voz autorizada, nunca entraría a polemizar con él", cerró Ricardo Gareca sobre el tema de Claudio Pizarro que generó bastante debate luego de la lista de 23 jugadores que anunció para la Copa América.

Cabe recordar que el 'Bombardero' le respondió al 'Tigre' con el mensaje: "Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga...", afirmó en sus redes sociales.

