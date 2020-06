Información de última hora sobre el DT de la selección peruana. Hace algunos minutos, la Embajada Argentina en Perú confirmó la nueva lista de ciudadanos convocados para un vuelo de repatrio, que está programado para el día 6 de junio y tanto Ricardo Gareca como su asistente técnico, Néstor Bonillo, se encuentran en dicha lista.

La palabra de Ricardo Gareca sobre esta situación

El tema de su regreso a Argentina se viene tocando desde hace algunos días, pero recién fue este lunes 01 de junio que se pudo conocer la versión de Ricardo Gareca: “Más allá que comience la Liga 1, cada vez uno siente más necesidad de estar con la familia. Independientemente de lo que suceda, trascurrido el tiempo que estamos se me cruza la posibilidad de viajar luego de 76 días. Eso, reitero, independientemente de lo que suceda”, dijo el técnico en UCI Noticias.

“Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelo y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, afirmó el entrenador. ¿Podría llegar a ver el reinicio de la Liga 1 en Argentina (en el mes de agosto)? “No quisiera anticipar pero podría llegar a ser”, añadió.

Se reencontrará con su familia

Lo cierto es que ya está programado su vuelo humanitario para el próximo 06 de junio, día sábado, en el que finalmente Gareca podrá volver a su natal Argentina para el esperado reencuentro con sus familiares, a quienes no ve desde hace más de 70 días que ha durado nuestro Estado de Emergencia.

