Ricardo Gareca y la razón por la que no toma en cuenta a Alexander Callens

Ricardo Gareca inicia un nuevo proceso con la selección peruana y lanzó su lista de convocados para los amistosos frente a Holanda y Alemania con ausencias: una de ella la de Alexander Callens, quien es titular en New York City de la MLS.

El técnico de la selección peruana no tomó en cuenta a Alexander Callens, pese a su continuidad en la MLS, pero señaló que lo viene siguiendo.

"Alexander Callens me parece que es un jugador que se sostiene en una liga importante. Lo hemos seguido siempre y lo seguimos haciendo. Entendemos que va a tener muchas posibilidades de estar en las convocatorias", dijo Ricardo Gareca en una entrevista para Depor.

Lo explica

No obstante, Ricardo Gareca lanzó unas reveladoras palabras que explicaría por qué el defensa no ha sido llamado en sus últimas convocatorias.

"Ahora, no solo depende del rendimiento de un jugador su llamado. Vemos la adaptación al grupo en el día a día, su integración. También, analizamos el deseo que este muestre por defender la camiseta de su país. A veces se dan declaraciones que no son las ideales, yo no soy de decirle a un jugador qué es lo que tiene que decir, pero sí me apoyo en lo que habla. Por eso digo que las convocatorias dependen de un todo", expresó.

Al parecer, Alexander Callens habría dicho algunas palabras que no agradaron al comando técnico y por eso su exclusión de la selección peruana.

