Selección peruana: ¿Ricardo Gareca piensa convocar a Claudio Pizarro para amistosos? | VIDEO

Claudio Pizarro sigue siendo relacionado a la selección peruana. Pese a que el 'Bombardero' ya anunció que su retiró será en el 2020, Ricardo Gareca no lo descarta de una posible convocatoria, más allá de los 40 años que tiene el delantero peruano.

"Nosotros lo interpretamos como que ya no tiene sentido ser llamado a la selección porque no fue al Mundial. ¿Quién puede dudar de la importancia de Pizarro? A nosotros no nos interesa la edad", indicó Ricardo Gareca sobre una posible convocatoria del 'Bombardero'.

Además, explicó un episodio donde le tocó convocar a un jugador experimentado: "A Lobatón lo llamamos en un momento donde parecía que no lo íbamos a llamar y me tocó vivir un momento difícil con él, me dolió mucho más a mí que a él, en Santiago. Lo puse y lo saqué, algo que nunca hice con nadie. Si lo tengo que hacer por el beneficio de la selección, lo hago", añadió el 'Tigre'.

"¿PIZARRO? A NOSOTROS NO NOS INTERESA LA EDAD DEL JUGADOR"#FOXSportsPeru Ricardo Gareca se refirió a una pposible convocatoria, en el futuro, de Claudio Pizarro. pic.twitter.com/6BIprnqUP1 — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) July 30, 2019

Los próximos amistosos de la selección peruana serán frente a Ecuador y Brasil en Estados Unidos en el mes de setiembre, mientras que en octubre enfrentará a la selección uruguaya en duelos de ida y vuelta que se disputarán en Lima y en Montevideo.

