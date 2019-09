Selección peruana | Ricardo Gareca muy crítico con los suyos tras derrota ante Ecuador: "No podemos relajarnos" | VIDEO

Ricardo Gareca no terminó muy contento del todo tras caer por 1-0 ante la selección ecuatoriana en el amistoso FIFA disputado en la ciudad de Nueva Jersey. El 'Tigre' analizó la derrota ante el cuadro norteño y aseguró que Perú no puede "relajarse", en referencia al gol que le anotó Erick Castillo en el segundo tiempo.

Más sobre el Perú vs. Ecuador:

Ecuador ganó 1-0 a Perú: llinks y canales para ver partido por fecha FIFA | VIDEO

"Reconocemos que no tuvimos la claridad, pero hoy nos llegaron dos veces e hicieron un gol. Entonces decirte algo en particular, todos siempre tenemos que estar mejorando. Una selección como la nuestra no se puede relajar en lo más mínimo. Por eso hablo continuamente y digo que el camino es difícil, que tenemos que prepararnos bien, todos los partidos que juega la selección son importantes", manifestó el seleccionador de Perú en conferencia de prensa.

"Todos hacemos lo que podemos y en definitiva no fue un buen partido nuestro. Esperamos hacer un buen partido con Brasil", agregó.