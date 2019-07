Selección peruana | Ricardo Gareca: "Llegar a una final de Copa América no nos tiene que confundir" | VIDEO

Ricardo Gareca brindó su primera conferencia de prensa en Lima, luego de que la selección peruana obtuviera el subcampeonato en la Copa América 2019. Entre una de sus frases más importantes, fue la realizada por el segundo lugar en la competencia de selecciones.

Llegar a una final de Copa América no nos tiene que confundir. Permanentemente se nos tiene que exigir para ubicarnos en mejores posiciones. Eso no quiere decir que no hayan selecciones mejores que la nuestra, indicó el técnico de la selección peruana en las instalaciones de la Videna.

OPINIÓN DEL VAR

La Copa América 2019 será recordada por las polémicas generadas por el uso del videoarbitraje (VAR), que en algunos casos fue bien usado, mientras que en algunos partidos, brilló por su ausencia.

"El VAR es algo que se debe ir corrigiendo y mejorando. Por su puesto que hay deficiencias. Me gustaría que los árbitros del VAR también estén expuestos, para despejar dudas", mencionó.

Más noticias en otros medios

Gianluca Lapadula negocia con un equipo recién ascendido de la Serie A

Selección Peruana: "Renato Tapia tiene propuestas de Europa, México, MLS y Arabia"