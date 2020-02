Feliz. Así se mostró Ricardo Gareca con el regreso al gol de Paolo Guerrero, quien será su delantero titular en el inicio de las Eliminatorias en marzo próximo. El ‘Tigre’, quien habló en exclusiva con EL BOCÓN, aguarda que el delantero llegue en óptimas condiciones a los duelos ante Paraguay y Brasil y confía en que mantenga la ‘mecha prendida’ en beneficio de la selección peruana.

Selección peruana | Ricardo Gareca feliz por Paolo Guerrero Foto: Fernando Sangama / GEC

“No solo me parece bien que marque, si no que juegue bien. Hizo un gran partido (ante Tolima) porque en general, las pelotas que tocó resolvió bien, tuvo situaciones de gol. Me deja contento y tranquilo”, señaló el entrenador.

Para el ‘Tigre’, además de ser un referente en ataque, el ariete peruano es un ejemplo para los chicos que empiezan en el fútbol. “Paolo es un referente, al igual que Jefferson Farfán, Claudio Pizarro... son jugadores peruanos que para los jóvenes son sin lugar a dudas referentes. Creo que los que recién empiezan esta carrera los tienen como punto de referencia”, indicó el entrenador.

A acabar con ‘sequía’

A pesar de haber estado en los últimos partidos amistosos del año pasado ante Uruguay y Colombia, el ‘Depredador’ no marca con la camiseta de la ‘Bicolor’ desde la Copa América de Brasil, en la que se hizo presente en la final ante Brasil.

Se aguarda que en las dos primeras fechas de las Eliminatorias, el delantero vuelva a ser preponderante en la delantera nacional, pues como ha sucedido en años anteriores, será la principal carta en el ataque, tanto en la visita a Paraguay el próximo 26 de marzo, como ante Brasil en Lima, el 31.

Por las Eliminatorias, el último gol que marcó Guerrero fue el 11 de octubre de 2017 en el Estadio Nacional ante Colombia (1-1) de tiro libre, anotación que le permitió a la ‘Blanquirroja’ disputar el repechaje ante Nueva Zelanda.

Mientras que a Paraguay, primer rival en las Eliminatorias, el ‘9’ le marcó por última vez en junio de 2017, en un amistoso jugado en Trujillo, también con un tiro libre.

