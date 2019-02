Selección peruana: Ricardo Gareca explicó por qué no convoca a Leao Butrón

¿Por qué no lo llama? La pregunta de muchos hinchas de Alianza Lima era por qué en la selección peruana no convocan a Leao Butrón si cada fecha muestra que está en condiciones de cuidar la portería del equipo nacional, sin embargo, el técnico Ricardo Gareca, explicó por qué no se atreve a llamar al guardameta aliancista.

"Si bien Butrón ha tenido un gran rendimiento, necesitamos a muchachos que puedan ganar experiencia en un torneo como la Copa América", señaló el 'Tigre' para Exitosa Deportes. Asimismo, agregó que en la selección nacional no se pueden proyectar a futuro con un jugador de edad.

Por otro lado, el estratega de la selección indicó que no descarta la posibilidad de llamarlo para algún partido clave durante las Eliminatorias al mundial de Qatar 2022. "Lo utilizaría para un duelo importante de Eliminatorias y cuando lo necesite", sentenció.

Cabe recordar que Leao Butrón es el arquero titular de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima, sin embargo, con la llegada de Pedro Gallese, todo se complicaría en el equipo 'grone', pues el 'Pulpo' sería el indiscutible para la Liga 1 y Copa Libertadores, mientras que Butrón se mantendría de suplente. Con el pasar de las fechas, Russo definirá a su portero para todo el 2019.

