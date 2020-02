Ricardo Gareca es como una estrella de rock, así como los Beatles, banda de la que se declara admirador, aunque admite que escucha cualquier género. El ‘Tigre’ se mueve por la Videna y todo se paraliza, mientras camina todas las miradas están pendientes de él. Entra a una oficina y los trabajadores dejan todo por saludarlo, besarlo, tener algún contacto con el técnico de la selección peruana. Da entrevistas, acepta las fotos y hasta los videos ante el pedido de algún saludo de cumpleaños.

En sus últimos días de calma, antes de que comience la vorágine de las Eliminatorias, el ‘Tigre’ se sentó a charlar con El Bocón, para hablar de todo.

Cómo hacer para que estas Eliminatorias salgan igual de bien que en las anteriores

No sé como saldrá todo esta vez. Seguimos como siempre con la misma intención de mejorarnos, superarnos y volver a clasificar al Mundial.

Ricardo Gareca: “Este presente es maravilloso” Foto: Fernando Sangama / GEC

En entrevistas pasadas indicó que tenía el 80% del equipo definido, ¿los viajes son para completar ese 20% que falta?

No, cuando hablo así es porque nosotros ya tenemos en la cabeza muchos jugadores y siempre hay un margen que uno espera para ver no solo a los jugadores que habitualmente llamados o que han estado en la selección, si no también algunas posibilidad de algún muchacho que surja del torneo local, siempre vemos la posibilidad de que eso pueda suceder.

¿Hay jugadores del torneo local que viene siguiendo en estas fechas?

Sí, hay muchachos que de pronto creemos que pueden tener chances de llegar a la selección. En general lo que intentamos es que para los dos primeros partidos tengamos un conocimiento del jugador, y el jugador también que sepa cómo somos nosotros.

¿Qué balance hace de los viajes que ha realizado?

Los viajes me permiten a mí hablar cara a cara con el jugador. Me permiten saber cómo está en todo aspecto; anímicamente, a nivel familiar, ver la realidad de ellos, intercambiar opiniones. El preparador físico habla con los preparadores físicos de los clubes. A veces llegamos muy sobre la hora del partido. A mí no me gusta estar molestando a los entrenadores, porque yo también soy entrenador, ni tampoco a los jugadores.

¿Y cómo los ha visto a los que ha visitado, sobre todo a Christian Cueva?

Los he visto con mucho entusiasmo, con muchas ganas de participar, de ser llamados, no podemos asegurar ningún llamado. Es tratar de ver si ellos desean estar y de asumir la gran responsabilidad que se viene. Les exigimos que la preparación se intensifique, que ellos puedan estar cada vez mejor, porque solo tenemos dos partidos y ya comienza la Eliminatoria.

Qué tan tranquilo lo deja que Paolo Guerrero vuelva al gol

No solo me parece bien que marque, si no que juegue bien. Hizo un gran partido porque en general las pelotas que tocó resolvió bien, tuvo situaciones de gol. Me deja contento.

Ricardo Gareca: “Este presente es maravilloso” Foto: GEC

Con todos estos incidentes de indisciplina, Paolo podría ser un ejemplo para los más chicos

Yo creo que no se puede, por algún acontecimiento aislado, poner a todos. No se puede, por algún acontecimiento aislado, poner a todos. Son gente joven, hay que ver la edad, hay que ver quién lo hizo, para empezar a mezclar todo. Yo creo que en eso hay que tener cuidado, por lo menos nosotros analizamos todo y me parece que no se puede generalizar.

Hablemos del sistema, que es algo de lo que se discute mucho. ¿Va a variar mucho para estas Eliminatorias?

Yo creo que se le da demasiada trascendencia al sistema. Yo creo que los sistemas se van acomodando en el partido. Creo que esencialmente lo que se debe tener en cuenta es una idea, cómo uno gana el partido, cómo uno ejecuta en el campo de juego. Qué es lo que propongo o qué tengo como idea de juego, eso es mucho más importante que el sistema. Tener claro que es lo que quiero en el campo de juego, lo demás es estrategia. Uno puede cambiar de estrategia, pero sin apartarse de algo que tengo bien definido en la manera de jugar y ejecutar, me parece es más importante que todo lo que tenga que ver con los números.

Ricardo Gareca: “Este presente es maravilloso” FOTOS: FRANCISCO NEYRA \ GRUPO EL COMERCIO

¿Qué le parece los regresos de algunos jugadores a la liga peruana? ¿los va a seguir considerando?

Si, todos los muchachos que pasaron por la selección, no dejan de pertenecer a la selección, nosotros tenemos esa mentalidad. Siempre los estamos observando, pero después ya depende de ellos.

¿Cuál es el balance que hace de la participación de la Sub-23 en el Preolímpico?

La Sub-23 en cuanto resultados, todos estábamos deseosos que le vaya mejor. Pero nosotros nos enfocamos en otras cosas y hemos visto actuaciones de muchachos que en un mediano o corto plazo, pueden tener participación en la selección mayor, porque tienen cosas interesantes.

¿Qué sueños le faltan por cumplir?

Como entrenador uno siempre apunta a seguir progresando. No soy de proyectarme demasiado, vivo la realidad, este presente es maravilloso, porque sigo perteneciendo a una selección de magnitud de Perú, con continuidad, lo tomó como un gran desafío, importantísimo en mi carrera, no quiero pensar más allá. Estoy totalmente enfocado en mi trabajo, porque quiero llegar a otro Mundial.

Ricardo Gareca: “Este presente es maravilloso”

¿La Copa América va a servir como un banco de pruebas?

Yo creo que la meta más importante es clasificar al Mundial. Pero es importante resaltar la importancia de la evolución del jugador peruano, porque desde 2011 siempre estuvimos en el podio. Eso quiere decir que desde 2011, hasta la fecha, el jugador peruano permanentemente está en evolución. Eso nos invita a creer de que no hay un por qué para no seguir haciéndolo.

¿Usted siente que está sembrando algo a sus jugadores?

Ojalá que uno le pueda dejar cosas, me encantaría hacerlo, porque a mí me han dejado cosas los técnicos. Una de las finalidades es que pasemos por cada institución o por algún país y que tenga una buena relación con el jugador, que pueda sentirse cómodo, son cosas importantes para mí.

