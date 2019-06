Selección peruana | Ricardo Gareca voceado nuevamente para asumir la selección argentina | VIDEO

Ricardo Gareca es voceado nuevamente para asumir la selección de Argentina, el actual técnico de la selección peruana fue tema de conversación en la mesa del programa 'Un buen momento' que se emite por Radio La Red con la conducción del conocido periodista Gustavo López.

Gareca la solución de Tapia en Argentina

'Si el plan de contingencia fracasa (Scaloni) tienes que ir por otro camino, sabes que hubiese sido más sencillo para Tapia (presidente de la AFA), de alguien que por ejemplo espero a la selección y como no le dieron 'bola' volvió a su lugar de cobijo, buscá al 'Tigre' Gareca, un tío con más experiencia, con calma que me parece que es un poco más porque ahora Tapia sabe que Scaloni es la crítica de dos minutos, la crítica de acá hasta la eliminatorias será contra Tapia', aseguraron en el panel de comandado por Gustado López dentro de la señal Am en territorio 'albiceleste'.

La situación que vive Argentina es una de las más críticas, la 'albiceleste' lleva casi 26 años sin ganar un título y los últimos tres años en crisis. Tras la renuncia de Gerardo Martino, y los problemas institucionales que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo de Lionel Messi dejó de ser protagonista y empezó a sufrir en los torneos.

Scaloni fue nombrado técnico interino y luego, como los candidatos más prestigiosos rechazaron el cargo, lo confirmaron como seleccionador hasta la actual Copa América de Brasil. La Albiceleste cayó en su debut por 0-2 ante Colombia y puso en peligro su clasificación para los cuartos de final al empatar 1-1 con Paraguay. Argentina jugará este domingo ante Qatar en la tercera y última jornada del Grupo B y está obligada a ganar por una buena cantidad de goles si no quiere estar pendiente de los otros resultados.

