​Ricardo Gareca eligió a los mejores de cada selección sudamericana

Ricardo Gareca eligió a los mejores de cada país en Sudamérica durante una de las tantas entrevistas que el estratega de la selección peruana otorgó a los medios en los últimos días. El 'Tigre' la tiene clara en lo que se refiere analizar rivales, de cara a lo que será la participación 'blanquirroja' en la Copa América.

'Tigre' dio entrevistas a diferentes medios

'Neymar (Brasil), James Rodríguez (Colombia), Felipe Caicedo (Ecuador),Luis Suárez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina), Jorge Valdivia (Chile), Miguel Almirón (Paraguay), Yeferson Soteldo (Venezuela), Paolo Guerrero (Perú)', aseguró el estratega de la selección peruana a ESPN.

Cabe mencionar que el único país que hizo entrar en duda a Ricardo Gareca, e incluso no le encontró respuesta, fue Bolivia. 'Se me viene Guerrero a la mente, pero dentro lo que es Paolo, Jefferson Farfán y Christian Cueva son jugadores que están en un nivel muy parejo en ese aspecto. Bolivia es equipo que está en una transición, no me animo a elegir uno', agregó el 'Tigre'.

'Estamos convencidos de lo que queremos. Vamos paso a paso. Lo más importante para Perú es estar en una Copa del mundo. Lo tenemos claro. No podemos hablar de ganar una Copa América sin antes clasificar. Todos los rivales son difíciles y nuestro primer objetivo en el torneo es clasificar', declaró Gareca en exclusiva para El Bocón.