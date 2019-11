Ricardo Gareca ofreció la última conferencia de prensa de la temporada, para hablar del balance de la selección peruana en el año que ya termina. El ‘Tigre’ tocó diferentes temas, uno de ellos el duro momento en la Copa América Brasil 2019.

“En lo que se refiere a un momento crítico, complicado, fue en la Copa América. El 5-0 fue un resultado doloroso y a la vez un desafío para nosotros de poder superarnos anímicamente, cosa que lo pudimos hacer”, expresó Ricardo Gareca.

Tras la goleada recibida por Brasil, la selección peruana pudo recuperarse dejando en el camino a Uruguay en cuartos de final y luego a Chile en la semifinal, donde ganó 3-0 para volver a tener de rival al Scratch en la final, donde cayó por 3-1.

Entre otras cosas que informó Ricardo Gareca, fue de la consulta de Boca Juniors por Paolo Guerrero: “De Boca sí me pidieron referencias. No tanto en la parte futbolísticas, porque ya hay un conocimiento, sino cómo es él. Me agradaría verlo en Boca. Creo que encajaría sin ningún tipo de problemas”, agregó.