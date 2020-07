Ricardo Gareca es entrenador de la selección peruana desde el 2015 y anteriormente tuvo un paso por Universitario de Deportes. El tiempo transcurrido es más que suficiente como para establecer un concepto del futbolista peruano, como lo confesó en una entrevista con un medio deportivo argentino.

“El jugador peruano es muy humilde. Muy predispuesto. Hay que estarle encima y exigirle, porque en la medida que se le exige, ellos rinden. Siempre me deja cosas el jugador peruano”, explicó Ricardo Gareca, en diálogo con Súper Deportivo.

En ese sentido, el ‘Tigre’ reveló que el futbolista peruano le ayudó a ser mejor persona. “Me enseñó a mejorar como persona. Me enseñó a tener más paciencia, a tomarme más tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifiqué mi carácter”, contó.

Entre otras cosas, el estratega de 62 años valoró la paciencia que se ha tenido para con él, cuando los resultados no acompañaban. “Es gente muy agradecida. Nos han tenido paciencia en los peores momentos. Nos han sostenido en el inicio cuando no dábamos pie con bola, en el inicio de las anteriores eliminatorias. Los dirigentes, Oblitas, los jugadores, tuvieron una actitud muy importante dentro del campo de juego. Me han dejado cosas positivas”, explicó.

Ricardo Gareca asumió el cargo de seleccionador de Perú en marzo del 2015 y guió a la ‘Blanquirroja’ a Rusia 2018, un objetivo mundialista que no se conseguía desde hacía 36 años.

