En conferencia de prensa, un día antes del encuentro ante Uruguay por las Eliminatorias, el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca desmintió uno de los rumores que vienen circulando desde hace varios días, con respecto a la ausencia de Pedro Aquino.

Debido a que el volante no tiene ninguna lesión, se indica que el futbolista del América de México cometió un indisciplina, y que debido a eso no fue citado. Ricardo Gareca lo descartó: “Lo de Pedro es una decisión nuestra, no hay ningún caso de indisciplina, yo soy el responsable de esta decisión”.

Sobre los partidos indicó: “Nuestra situación amerita empezar a conseguir resultados. Estamos en una situación muy incómoda y la única manera de salir es ganando. Sabemos que la gente nos va a apoyar. Será necesario que respeten los protocolos”.

Los encuentros que tendrá el combinado nacional serán ante Uruguay, Venezuela y Brasil, el 2, 5 y 7 de septiembre. Los dos primeros duelos se jugarán a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que el último a las 7:30 p.m. en la ciudad de Pernambuco.

Al solo contar con cuatro puntos y estar en la última posición de la tabla de posiciones de las Clasificatorias, la Selección Peruana necesita sumar de forma obligatoria en casa para mantenerse con posibilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022.