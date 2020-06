Le echó la culpa a su amigo. Han pasado dos años desde que acabó el Mundial Rusia 2018 y a Ricardo Gareca le siguen preguntando por qué no llegó a dirigir la selección Argentina. El entrenador, en entrevista con el programa “90 minutos de fútbol” de Fox Sports, reveló algo que nunca había dicho: que no dirigió a la albiceleste por culpa de su amigo Oscar Ruggeri.

El entrenador de la selección peruana recordó el tiempo de licencia que le pidió a la selección peruana y que le había comunicado a su comando técnico que la única oferta que podría hacer que deje la bicolor es la de Argentina, pero esta no llegó.

Sin embargo, los panelistas del programa fueron aún más insistentes y le preguntaron “¿por qué crees que no se comunicaron o que te llamaron?” y el ‘Tigre’ contestó de forma irónica “Porque Ruggeri me postuló”, causando la risa de todos los presentes en la entrevista por videollamada.

“Si Óscar no me hubiese postulado, viste que anduvo diciendo que Gareca debía ser el entrenador de la selección, me hubiesen llamado”, dijo entre risas recordando que todo se trataba de una broma con su gran amigo y compañero en la albicieleste en su época de jugadores.

Contento con el Mundial Rusia 2018

La entrevista de Ricardo Gareca en Fox Sports fue bastante amena y el entrenador se soltó mucho, al punto de considerar el grupo que le tocó a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 como “un grupo jodido”, usando esta palabra que normalmente no usa en sus conferencias de prensa o entrevistas personales con los medios.

Ricardo Gareca reconoció que aún conserva la ilusión de dirigir a la selección argentina