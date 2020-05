Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, sorprendió a todos el pasado 10 de mayo, Día de la Madre, en el que el ‘Tigre’ le mandó un saludo a todas las madres peruanas y lució un nuevo look, donde se mostraba con una barba bastante poblada como nunca antes se le había visto.

En entrevista con RPP, Ricardo Gareca habló sobre cómo surgió la idea de tener este nuevo look: “La barba, cuando se estableció esta cuarentena, dije ‘no me la voy a afeitar hasta que salga’. Imagínate que vamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal, me afeitaré”, señaló el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca tiene compañía

Otro dato curioso que dejó Ricardo Gareca fue acerca de su mascota, un perrito de raza Collie que le ha hecho compañía en esta cuarentena: “Me hace compañía. Es una collie, se llama Almendra. La esposa de Nicolás le puso el nombre y me gustó”, dijo el ‘Tigre'. Este fue un regalo del jefe de prensa de la selección peruana, Nicolás Rey.

Sobre el regreso del fútbol peruano

Además, por primera vez rompió su silencio sobre el regreso de la Liga 1: “Queremos solidarizarnos con lo que está pasando en el país. Lamentamos mucho la situación, pérdidas humanas y lo que está causando todo esto. Escuchándolo al ministro de salud, creo que es necesario que confíen. Llega un momento en el que todo el mundo acata. Yo he acatado rigurosamente, pero estamos en momento crucial. El país está en un momento crucial. Es un país que económicamente ha estado bien. Esto está causando estragos y en un punto hay que pensar en todo. Estrictamente en lo deportivo, el fútbol necesita reactivarse. Volver a entrenamientos. Hablamos del más alto nivel de profesionalismo. No solo fútbol, las actividades deportivas necesitan reactivarse”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

El Día de la Madre fue el día en que Ricardo Gareca se mostró por primera vez con su nuevo look.

FPF saluda a las madres peruanas