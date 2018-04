Selección peruana: Ricardo Gareca admite deseo por dirigir en Europa

Si hay algo que preocupa a la FPF es que Ricardo Gareca decida no renovar con la selección peruana luego de Rusia 2018, pese a que los propios dirigentes han afirmado que están seguro en la renovación del 'Tigre' y que pueda continuar un proceso más con la bicolor.

En una entrevista para el diario AS, Ricardo Gareca habló de esta posibilidad para dirigir en Europa y afirmó lo siguiente: "No. No he recibido ninguna oferta, pero sí que me gustaría. Siempre fue algo pendiente en mí el hecho de dirigir equipos europeos pero, hasta la fecha, no se ha dado", dijo el técnico de la selección peruana, quien además prefirió no elegir si entre ser técnico de Boca Juniors o River Plate.

Los fijos para Rusia 2018 y la situación de Benavente

Además, la lista final de 23 jugadores que tiene que presentar Ricardo Gareca está muy cerca y afirmó que sí tiene jugadores que ya están fijos para el Mundial: Sí... La seguridad radica en que tenemos un grupo importante, una base importante. A partir de ahí gira una posible lista definitiva", señaló el 'Tigre'.

Y si hay un hombre cuyo cupo para Rusia 2018 se ha puesto en duda ha sido Cristian Benavente, del que también habló: "Cristian Benavente es uno de los jugadores que tiene posibilidades. Va a depender de él, de su rendimiento. Pero siempre es un joven seguido por nosotros. Tenemos muchas expectativas en él".

Falta poco para saber quiénes serán los elegidos para Rusia 2018 pero aún deberemos esperar algún tiempo más para saber si Ricardo Gareca continúa con la selección peruana rumbo a Catar 2022.

LEE ADEMÁS