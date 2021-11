Ricardo Gareca firmó contrato para ser entrenador de la selección peruana hasta el final de las Eliminatorias. Sin embargo, hay una cláusula que señala la ampliación automática del acuerdo si el conjunto nacional clasifica al Mundial Qatar 2022. ¿Y después? El argentino prefiere ir paso a paso, pero ya comentó cuál será su prioridad.

“Siempre Perú está en nuestra mente. Yo no hablaría de renovación con nadie hasta que vea qué es lo que pasa. Si tenemos la fortuna de estar en un Mundial se renueva automáticamente. Y de no ocurrir, ya estoy libre para resolver lo que quiera, y en caso de que Perú quiera continuar, siempre tiene una prioridad por los años, la confianza y yo vivir en el país hace varios años”, expresó el DT en conferencia de prensa.

El ‘Tigre’ Gareca asumió el cargo de seleccionador en 2015 con miras a las Eliminatorias a Rusia 2018. El estratega argentino permaneció en el banquillo de la Bicolor tras conseguir el pase (tras 36 años) a la cita más importante del fútbol y luego quedó libre. Sin embargo, tras unos meses, confirmó la renovación por el periodo que comprende el camino a Qatar 2022.

Las ‘finales’ de Perú

La selección peruana terminó con 17 puntos y en el quinto lugar (otorga pase al repechaje). En el 2022, el equipo nacional tiene cuatro pruebas difíciles para conocer si logrará la ansiada clasificación. En ese contexto, Gareca prefiere no hacer cálculos y asume como finales los juegos ante Colombia (visita), Ecuador (local), Uruguay (visita) y Paraguay (local).

“Perú está atravesando finales en toda esta etapa. Para nosotros es clave pensar en cada partido. Felizmente ya sacamos adelante dos finales, no me pongo a sacar números. Lo de nosotros es prepararnos para una nueva final y sacarla adelante. Igual sabiendo a qué selección vamos a enfrentar, del nivel de Colombia y que estará de local. Decir un cálculo no está en nuestros planes, sino cada partido sacarlo adelante y lograr el objetivo”, sostuvo el DT.

Asimismo, el estratega de la bicolor también analizó cómo le fue al combinado patrio durante el último tramo de las Clasificatorias Sudamericanas, sumando la totalidad de puntos en disputa durante la última fecha doble.

“Fue un año duro para nosotros. Por resultados que nosotros no esperábamos, pero así son las Eliminatorias. Nada que nos sorprenda. El equipo fue soportando diferentes inconvenientes. Y este año tuvo un buen final, que nos posiciona de manera expectante. Se terminó mejor de lo que se comenzó”, manifestó el ‘Tigre’.