Fue presa de ataques porque malinterpretaron sus palabras. Ricardo Gareca concedió una entrevista a TyC Sports de Argentina y aprovechó la circunstancia para explicar que él nunca recomendó a Paolo Guerrero a Boca Juniors, lo cual le generó problemas porque, como reveló, los hinchas de Inter de Porto Alegre lo “atacaron”.

“Es buena la oportunidad para aclararlo porque la gente de Inter salió a atacarme”, dijo el ‘Tigre’ cuando fue preguntado por la posibilidad de que Paolo Guerrero llegue al cuadro Xeneize. “Porque pareciera que yo estoy recomendándolo a Boca Juniors y yo no recomendé a nadie”, explicó.

“A mi me llamaron por Paolo, para preguntarme por las características como persona, no como jugador”, dijo un Gareca bastante enérgico

“Yo ya me he expresado cuando me han preguntado, lo mismo que ustedes, si paolo está para jugar en el fútbol argentino o en Boca, y yo contesto porque lo conozco bien. Entonces hay que aclararlo: Yo no recomiendo ningún jugador a nadie. Si me preguntan les doy sus caracteristicas, referencias como persona”, insistió el entrenador argentino.

Paolo puede jugar donde quiera

Eso sí, Ricardo Gareca no se guardó elogios para el capitán de la selección peruana.

“Paolo Guerrero no tendría problemas para adaptarse a cualquier equipo de argentina. Y en un equipo como Boca menos porque es de los jugadores que llega, se pone la camiseta y juega. Porque está acostumbrado a la presión, a la exigencia de los equipos grandes. Siempre militó en equipos grandes y reúne esa característica”, indicó.