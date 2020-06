Ricardo Gareca aclara que no jugará las Eliminatorias solo con jugadores de la Liga 1: la explicación del ‘Tigre’

Una de las declaraciones que causaron mayor revuelo en los últimos días respecto a la selección peruana fueron las que brindó Ricardo Gareca, donde indicó que “si es que hay que jugar las Eliminatorias Qatar 2022 con muchachos del torneo local, jugaremos”. Por ello, el ‘Tigre’ aclaró que no es que vaya a jugar solo con jugadores de la Liga 1, pero que seguramente utilizará a un mayor número de jugadores locales.

En conversación con EL BOCÓN, Ricardo Gareca aclaró que “Yo lo que dije es que nosotros tenemos que ver todos los escenarios posibles que nos plantean las distintas situaciones. No es que voy a jugar con solamente jugadores del medio local, teniendo la posibilidad de traer a los muchachos del exterior. No habrán demasiadas incorporaciones. Si todo va bien, la selección no hará un experimento extraño. Lo que digo es que uno tiene que ser previsor de todos los escenarios posibles y sentíamos la necesidad de que el campeonato local se ponga en marcha, porque es fundamental que el medio local se empiece a entrenar. Los muchachos del extranjero no tienen las restricciones que tiene el país (Perú), tan severas y estrictas”, afirmó el DT de la selección peruana.

“En algunas ligas del exterior los muchachos ya comienzan o comenzaron a entrenar, veíamos como indispensable que el fútbol local empiece, al menos a entrenar. Ante esta situación que es desconocida respecto a que no sabemos si se van a habilitar los vuelos internacionales, veíamos una preocupación que la liga local no arrancara sus entrenamientos porque seguramente uno debía tomar mano de más jugadores del torneo local de lo que habitualmente lo hace, por eso era indispensable realizarlo”, enfatizó el ‘Tigre’.

Sobre la decisión de que Lima sea sede de la Liga 1

Además, Ricardo Gareca habló sobre la decisión de la FPF de elegir a Lima como la única sede para finalizar la Liga 1 2020: “Habrán resuelto eso que es lo más conveniente. Escuché a Lozano y dio a entender que todo lo que analizaron para darle más seguridad a la gente es que ellos veían como mejor opción que todo se desarrollara en Lima y hay que aceptarlo”, comentó.

