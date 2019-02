Selección peruana: Renato Tapia y el objetivo que tiene en la Copa América

Todos la tienen clara. La Copa América de Brasil 2019 está a la vuelta de la equina y los jugadores de la selección peruana ya saben lo que será este nuevo reto para el equipo de Ricardo Gareca. Por ello, el 'Capitán del Futuro', Renato Tapia dio una entrevista a un medio internacional y reveló a qué apuntan en este nuevo torneo a nivel de selecciones.

"Nosotros siempre tratamos de pensar en grande. Nuestra meta es estar entre los tres primeros. Siempre ha sido así y esta no va a ser una excepción", manifestó para el diario As. Asimismo, el nuevo jugador del Willem II, comentó que a Perú no le ha tocado u equipo fácil teniendo al anfitrión como rival.

"Nos ha tocado un grupo complicado. El anfitrión, Brasil; Venezuela, que tiene un buen equipo; Bolivia, que siempre es difícil. En Sudamérica uno no puede darse chances de menospreciar a un rival. Estamos tranquilos, sabemos lo que podemos hacer. No hemos hablado mucho, pero todos estamos conscientes de la magnitud de una Copa América y convencidos de hacerlo de la mejor manera", agregó en sus declaraciones.

Quiere buscar continuidad

La llegada de Tapia al Willen II se dio por los minutos que no tenía en el Feyenoord a pesar de las buenas actuaciones que pudo tener durante la temporada. Sin embargo, en su nuevo equipo quiere que todo sea distinto.

"Esperaba tener la continuidad que no tuve en mi club, el Feyenoord. Lastimosamente no se pudo dar y eso es lo que buscaba cuando vine al Willem. El entrenador me pidió que fuese yo, el mismo que cuando juego con la selección o cuando jugaba con el Twente", finalizó.

