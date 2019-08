Selección peruana | Renato Tapia fue ovacionado por hinchas tras triunfo del Feyenoord en Europa League | VIDEO

Renato Tapia disputó 77' minutos del encuentro entre Feyenoord y Dinamo Tbilisi por la fase preliminar de la Europa League. El encuentro finalizó 4-0 a favor del equipo del jugador de la selección peruana.

El partido fue disputado en el estadio de Feyenoord, y tras finalizar el partido, el equipo fue a saludar a los hinchas, y Renato Tapia fue aplaudido por los cientos de fanáticos que se hicieron presente.

Cabe recordar que a inicio de la pretemporada de Feyenoord, el presidente del club informó que Renato Tapia no estaba en los planes del equipo. Sin embargo, el técnico Jaap Stam afirmó que él decidiría si colocar o no al volante peruano, quien es del total agrado del ex jugador.

