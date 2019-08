Selección peruana | Renato Tapia fue elogiado por su técnico, tras triunfo en la Europa League

Renato Tapia fue titular en la victoria del Feyenoord ante el Dinamo Tbilisi por el duelo de ida de la fase preliminar de la Europa League. El volante de la selección peruana jugó hasta el minuto 77' en el duelo que finalizó 4-0 a favor de los holandeses.





El técnico Jaap Stam, destacó las virtudes de Renato Tapia y explicó el porqué de su titularidad en reemplazo del mediocampista Wouter Burger: "Es un jugador con cualidades diferentes y tiene más experiencia jugando tales partidos", indicó en conferencia de prensa.





"Renato Tapia tiene muy buena comunicación, puede dejarla a la labor defensiva, lo que también es muy importante en estas competiciones, y sumarse al frente de ataque. Es un jugador con mucha calidad", agregó Jaap Stam, exfutbolista y ahora DT.

Cabe recordar que a inicio de la pretemporada de Feyenoord, el presidente del club informó que Renato Tapia no estaba en los planes del equipo. Sin embargo, el técnico Jaap Stam afirmó que él decidiría si colocar o no al volante peruano, quien es del total agrado del ex jugador.

