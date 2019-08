Selección peruana | Reimond Manco se pone condición para volver a la bicolor de Ricardo Gareca | VIDEO

Reimond Manco sabe que su principal objetivo es aportar para que Sport Boys logre mantenerse en la primera división. Sin embargo, el mediocampista rosado no deja de ilusionarse con la posibilidad de retornar a la selección peruana, y asegura que, si el cuadro porteño logra salvar el descenso, él estará más cerca de ser considerado.

“Ahorita no (pienso en la selección). No te voy a decir que no me motiva llegar a la selección. Mientras uno esté vigente, todo es posible. Seguramente si (Sport) Boys se logra salvar voy a estar un poquito más cerca”, manifestó el volante del elenco rosado.

¿Despertó tarde?

Consultado sobre si Boys despertó tarde y ya no hay mucho margen para esquivar el descenso, Manco dijo esperar que no sea así, e hizo un llamado a llenar el Miguel Grau cuando jueguen de local.

“Trato de no mirar los resultados. No sé si ya es tarde, creo que todavía hay tiempo, todavía se puede, y mientras haya posibilidad hay que seguir peleando. Cantolao juega sin presión y por eso se hace muy complicado. Nosotros nos jugamos la vida y hay que sacarlo adelante”, dijo el mediocampista.

El volante espera salir del sótano de la tabla del acumulado. “En (Unión) Comercio estuvimos ahí, pero nunca tan complicada. Ya me subí al bus y ahora debo mantenerme aquí”, agregó.