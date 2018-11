​Selección peruana recibe noviembre con mensaje en redes sociales [FOTO]

La selección peruana decidió darle la bienvenida al mes de noviembre con un mensaje especial en redes sociales, 'blanquirroja' buscará agasajar a todos sus hinchas tras ser premiados como los mejores del 2018 por la FIFA.

Selección peruana recibe noviembre

'Mes de volver al Nacional y celebrar el Día Del Hincha contigo Blanquirroja', colocó la selección peruana en su cuenta oficial de Twitter en referencia a los partidos amistosos FIFA que se vienen ante los combinados de Ecuador y Costa Rica.

Ricardo Gareca revelará mañana 2 de octubre la lista de convocados para los partidos del 15 y 20 de noviembre, ante Ecuador (Lima) y Costa Rica (Arequipa) respectivamente. Christofer Gonzales y Cristian Benavente serían las caras nuevas en los entrenamientos de la selección peruana para estos choques de preparación para la Copa América 2019.

Cabe mencionar que para el Perú vs. Ecuador la FPF tiene programado un agasajo a los fanáticos luego de que ganen el premio 'The Best' a la mejor hinchada del mundo. Tras ello el plantel comandado por el 'Tigre' Gareca viajará a la 'Ciudad Blanca' para hacerle frente a un cuadro de Costa Rica que no le pondrá las cosas fáciles a la selección peruana en Arequipa..