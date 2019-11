Ruidíaz sobre su sequía goleadora con Perú: "No importa si anoto o no, lo que quiero es que gane la selección" | VIDEO

Raúl Ruidíaz vive un gran momento en lo deportivo. La 'Pulga' ha vuelto a ser considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana y en el Seattle Sounders todos están contentos con él tras el doblete que anotó en la final de la Conferencia Oeste de la MLS.

La 'Pulga' estará presente en los partidos que disputará Perú ante Chile y Colombia por la fecha FIFA de noviembre y al ser consultado sobre la falta de gol que ha presentado en los últimos partidos con la bicolor el menudo delantero comentó a Fox Sports Radio Perú: "No me importa si anoto o no, lo que quiero es que siempre gane la selección".

"Me siento cómodo jugando de punta o atrás del '9'. En el puesto que me ponga el profesor Gareca voy a estar contento. Los mejores pasajes con la selección lo hice acompañado con un delantero neto como fue contra Venezuela. En ese partido, Guerrero estuvo de punta y me ayudó a generar más espacios", agregó.

Raúl Ruidíaz ya palpita las Eliminatorias a Qatar 2022

"Serán muy complicados. Siempre las selecciones de Sudamérica serán difíciles. Pero, hay que trabajar y ojalá que podamos sacar buenos resultados", comentó.

¿Cuántos años tiene actualmente Raúl Ruidiaz?

Raúl Ruidíaz es actual delantero del Seattle Sounders de la MLS de Estados Unidos. Llegó al elenco del Sounders en el 2018 procedente del Monarcas Morelia de la Liga MX. El ex Universitario de Deportes tiene 29 años y usa la dorsal número 9 en su club y la 11 en la selección peruana.

Ficha técnica de Raúl Ruidíaz:

Nombres y apellidos: Raúl Mario Ruidíaz Misitich

Fecha de Nacimiento: 25 de julio de 1990

Nacionalidad: Peruana

Altura: 1,69 m

Peso: 67 kg

Clubes: América Cochahuayco, Universitario de Deportes, Universidad de Chile, Coritiba, F. B. C. Melgar, Monarcas Morelia y Seattle Sounders.

