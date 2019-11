Fuera Christian Cueva, viva Cristian Benavente. Si el once de Ricardo Gareca mañana ante Colombia se elegiría vía votación de las redes sociales, el preferido -por lejos- sería Cristian Benavente. Digamos, pelearía palmo a palmo con Paolo Guerrero, sabiendo que el capitán es casi indiscutible en la selección peruana.

Escribre: Jasson Curi

El ‘Chaval’, ha vuelto a ser llamado después de un año y muchos -me incluyo- queremos verlo jugar detrás del ‘Depredador’, apoyándose con Flores a la izquierda y hasta pateando todos los córners. Sin embargo, no es el único que pugna por meterse al once de mañana en el Hard Rock Stadium de Miami. ¿Quiénes más podrían tener la chance para llenarle los ojos al ‘Tigre? Aquí lanzamos tres nombres y las razones por las que el técnico debería voltear a darles una oportunidad: Raúl Ruidíaz, Carlos Ascues y Andy Polo.

Raúl Ruidíaz

La foto a colores de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders no puede ser opacada por su baja efectividad cuando le tocó jugar con la selección peruana. No lo puede ser, principalmente, porque es su gran momento en la MLS el que ha puesto a la ‘Pulga’ en la lista de Ricardo Garecaa para la presente fecha FIFA.

Con 15 goles en el torneo estadounidense, cuatro de ellos en la fase de eliminación directa, el delantero peruano lideró el ataque de los Sounders, que volvieron a ganar la Conferencia Oeste y, después, la Copa de la MLS. En la final, que estuvo repleta por 70 mil asistente, el ‘Enano’ cerró la goleada 3-0 sobre el Toronto FC con una corrida espectacular y una gran definición.

Su oportunidad en la ‘Bicolor’ pasa por ser acompañante de Paolo Guerrero en el ataque. Antes de las Eliminatorias vale la pena ver cómo les va juntos.

Cristian Benavente

No hay que jalarnos los pelos para elegir entre Christian Cueva y Cristian Benavente, una discusión que nos ha enfrentado desde la Copa América del 2015 en la que el ‘Tigre’ eligió a ‘Aladino’ y dejó de lado al ‘Chaval’. Todos vimos lo que pasó en adelante. Gareca respaldó a Cueva contra viento y marea, y el hoy jugador de Santos FC fue uno de los mejores de las Eliminatorias que nos vieron volver a un Mundial después de 36 años. Lo que sucedió en adelante es un debate aparte. Cueva hoy está fuera de la convocatoria y todas las flechas apuntan a que Benavente sea su reemplazante natural. Es decir, verlo jugar de mediapunta, con la libertad de tener todo el frente de ataque para asociarse con Guerrero y los extremos.

De los 10 partidos que disputó ‘Bena’ en la era Gareca, solo cuatro veces fueron como titular. ¿Habrá llegado su esperada oportunidad?

Carlos Ascues

Carlos Ascues marcha con una ventaja por encima de todos los volantes que pelean por entrar al once contra Colombia en lugar de Yoshimar Yotún, quien recién sale de una lesión muscular que lo marginó de la última fecha FIFA contra Uruguay en Montevideo y Lima. El mediocampista del Orlando City lleva más de una semana trabajando bajo las órdenes de Gareca ya que fue parte de los entrenamientos que se realizaron días atrás en la Videna de San Luis.

La semana pasada, cuando el ‘Tigre’ trabajó con sus jugadores al detalle los temas de definición y posesión del balón, uno al que más presionó fue a Ascues. Su intención, claro está, es que el volante que milita en la MLS podría suplir a ‘Yoshi’. Sus posibilidades en los últimos días en Miami crecieron ya que Tapia está sentido, y de esta forma, Ascues haría dupla con Pedro Aquino en la medular de la ‘Blanquirroja.

Andy Polo

Con Andy Polo sucede un caso parecido al de Carlos Ascues. El extremo derecho del Portland Timbers de la MLS entrenó al lado de Ricardo Gareca desde la semana pasada en las instalaciones de la Videna de San Luis. Por tal razón, podría tener una chance más concreta que Gabriel Costa en el extremo derecho de Perú. El futbolista del Colo-Colo no ha disputado minutos desde mediados de octubre por los problemas sociales que atraviesa Chile en las últimas semanas. De la misma forma sucede con Andy Polo, quien no juega un partido oficial desde el 20 de octubre (derrota ante Real Salt Lake), pero estar cerca al grupo desde la semana pasada le habría permitido sacar una ventaja por encima de Costa en la elección final de quién jugará contra Colombia mañana.

Además, con Polo en el campo, Perú gana a un extremo derecho que pueda hacer el ida y vuelta.