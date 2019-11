Selección peruana | Raúl Rudiaz: "Me siento un buen jugador, no tengo que demostrar nada" | VIDEO

Vuelve con todo. En la última convocatoria del 2019 para la selección peruana, Ricardo Gareca volvió a llamar a Raúl Ruidiaz luego del doblete que anotó con la camiseta del Seattle Sounders. La 'Pulga' se mostró contenta por volver a la 'bicolor' y dijo no estar obligado a demostrar nada.

"NO NECESITO DEMOSTRAR NADA, ME SIENTO MUY SEGURO DE LO QUE PUEDO DAR"#FOXSportsPeru | Raúl Ruidíaz analizó su presente en diálogo exclusivo con @Mauricioldm1 pic.twitter.com/k3iFBSY0jh — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) November 1, 2019

"Yo me siento el mejor jugador, es mi mentalidad. Yo no necesito demostrar nada. Cuando juega la Selección, me siento feliz que gane. No importa si Ruidíaz no anote. Eso es lo más importante. Si se me abriera el arco, yo feliz", dijo el atacante en Fox Sports Perú, quien podrá jugar ante Colombia y Chile respectivamente en la fecha FIFA.

Asimismo, el exgoleador de Universitario de Deportes confesó haberse sentido dolido por quedar fuera de la última convocatoria cuando Perú jugó con Uruguay en Montevideo y Lima: "Me dolió no estar la última fecha doble, pero no hizo que me desanime. Había cosas que, a lo mejor, no estuve bien. Creo que anoté un gol. Uno, para estar en la Selección, tiene que atravesar un buen momento. Yo no bajé los brazos. Lo tomé como un reto más", agregó

Raúl Ruidiaz está en 'debe' con los hinchas de la selección peruana ya que no ha podido anotar goles siendo el goleador de su club en la MLS, por ello, Ruidiaz contó la posición en la que se siente más cómodo jugando: "Me veo jugando detrás del punta, a veces juego así en mi club. Cuando juego con otro delantero, me siento un poco más liberado", finalizó.

TAMBIÉN LEE

¡Le dice adiós! 'Tigrillo' Navarro se despidió de Exitosa Deportes con mensaje en Twitter | FOTO

Selección peruana | Jugadores extranjeros de Chile amenazan con no jugar ante la blanquirroja