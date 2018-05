Paolo Guerrero y las opciones para reemplazarlo en Rusia 2018

Queda poco más de seis meses para que el Mundial de Rusia 2018 de inicio y el hincha se preguntará, ¿qué sucederá con Paolo Guerrero tras la suspensión por un año que le ha interpuesto la FIFA? ¿Quiénes podrían postular como su reemplazante? A continuación nombraremos a algunos futbolistas que bien podrían ser tomados en cuenta por Ricardo Gareca cuando en mayo próximo entregue la nómina final.

Escribe: Erickson Bautista (@el_bautista7)

El atacante del Monarcas Morelia se ha ganado a pulso un lugar en las convocatorias de de Gareca, sobre todo después de aquel encuentro por Eliminatorias ante Venezuela en donde anotó el gol del empate 2-2 en el último minuto. La 'Pulga' ha demostrado que podría encajar perfectamente en el nuevo sistema que el 'Tigre' ha ensayado pensando en la ausencia del 'Depredador'.

Quizá es el principal candidato a reemplazarlo. La 'Foquita' está jugando actualmente de '9' en el Lokomotiv Moscú y su actuación es digna de resaltar. Hace goles, asiste y le aporta fútbol a la ofensiva. Si bien es cierto que sus características de juego son distintas a la de Paolo Guerrero, su presencia en el área genera preocupación en el rival.

Fue llamado para los duelos ante Argentina y Colombia. Sin embargo una rotura del ligamento cruzado exterior, en los entrenamientos de la bicolor terminó por marginarlo de los últimos encuentros eliminatorios. Su recuperación tardará aproximadamente seis meses, precisamente un mes antes de entregarse la lista final. Si Gareca quiere jugar con un '9' neto, podría esperar a ver cómo se encuentra el atacante del Boavista para ver si puede contar con él en la justa mundialista.

4. Beto Da Silva

Sus constantes lesiones han terminado por alejarlo del equipo nacional. Es quizá uno de los jóvenes jugadores peruanos con más proyección, actualmente en el Gremio de Porto Alegre. Tiene poca continuidad en Gremio y eso le juega en contra; sin embargo, puede cambiar de aires para mostrarse más y convencer al 'Tigre' de su convocatoria.

Pese a que no tiene mucha regularidad con el Colonia de la Bundesliga, el 'Bombardero' siempre es una opción para Ricardo Gareca. Antes del repechaje se creó toda una controversia sobre si era adecuado llamarlo o no. Los jugadores respaldan una eventual convocatoria del atacante, pero como sabemos el 'Tigre' es finalmente quien toma las decisiones. No olvidemos que el exBayern Munich ha revelado que quiere jugar el Mundial de Rusia 2018 antes de retirarse del fútbol profesional.

Su convocatoria para los últimos amistosos que jugó la selección peruana ante Jamaica y Paraguay hace pensar que Ricardo Gareca también podría considerar al atacante de la Universidad San Martín, sobre todo teniendo en cuenta que será uno de los jugadores que podría utilizar para las Eliminatorias de Qatar 2022.