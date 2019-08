Selección peruana | ¿Quién decide si Nolberto Solano dirigirá a la Sub23 en el Preolímpico tras Lima 2019? | FOTO

La selección peruana Sub 23 no pudo clasificar a la siguiente etapa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los dirigidos de Nolberto Solano no ganaron ninguna medalla en el evento realizado en nuestra capital, sin embargo, aún tienen posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y es que el Preolímpico recién inicia el próximo año y es ahí donde el combinado peruano buscará su clasificación a Tokio 2020. Sin embargo, cuando muchos hinchas de la selección peruana creían que Nolberto Solano iba a seguir siendo el director técnico del equipo, el preparador físico de la 'bicolor', Néstor Bonillo, dio a conocer otra información.

Y es que la continuidad de Nolberto Solano en la FPF a cargo de la selección peruana Sub 23 no depende del comando técnico de la selección mayor, sino que todo lo decidirá Juan Carlos Oblitas, es decir, la presencia del 'Maestrito' no es segura para el Preolímpico.

Pues así lo indicó en preparador físico en una conversación con RPP Noticias. "El comando técnico del equipo mayor absoluto no tiene cómo intervenir en ese tema", comunicó Bonillo.

