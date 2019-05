​Selección peruana: ¿Qué les pide Nolberto Solano a los Sub-23 en los microciclos?

La selección peruana sub 23 sigue sus microciclos para lo que será su papel en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Marco Saravia es uno de los que ha sido preconvocado para la primera línea blanquirroja, el defensa de Deportivo Municipal contó qué cosas les pide el técnico Nolberto Solano en las prácticas que se realizan en Videna.

¿Qué les pide Solano a los Sub-23?

'Solano siempre habla en general para el grupo, que es algo muy positivo que siempre nos transmite y nos va dando la idea de como debemos tener el juego. Ha sido un día muy intenso, no llegamos a entrenar todos por el tema que varios han tenido los 90 minutos el fin de semana y otros no, depende de sus clubes, pero siempre es bueno tener prácticas así, muy intensas', comentó Saravia en rueda de prensa.

Además Saravia aseguró que están prestos a colaborar en lo que sea con la selección peruana 'No, no tenemos información, igual creo que si nos toca ser sparring o no siempre estamos a la mejor disposición por la selección mayor, pero sobretodo porque tengan los mejores resultados que nos da una alegría al país', agregó.

Estos son los partidos de Perú en Lima 2019

29 Julio | 20:00 horas | Perú vs uruguay

02 de agosto | 20:00 horas | Perú vs Honduras

03 agosto | 20:00 horas | Perú vs Jamaica

