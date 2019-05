Selección peruana: ¿Qué es de William Chiroque, la última gran revelación bicolor en una Copa América?

Willian Chiroque, el recordado jugador de Alianza Atlético, Juan Aurich, Cienciano y Sporting Cristal, tuvo un paso recordado por la selección peruana. Su primer oportunidad fue en la Copa Kirin 2005, pero donde más destacó fue seis años después, en la Copa América Argentina 2011.

Willian Chiroque fue convocado por Sergio Markarián a la selección peruana y se hizo presente en la goleada 4-1 sobre Venezuela, que le dio a la Blanquirroja el tercer lugar. Hoy, ocho años después, el pequeño volante está retirado del fútbol.

Anunció su retiro en noviembre del 2018. “Llegué calladito y me iré calladito. En Atlético Grau me ofrecieron para hacerme un partido de despedida, pero les dije que no, porque quiero irme en silencio”, dijo en entrevista a Sullana Deportes.

En la misma entrevista, Willian Chiroque dio las razones de su retiro a los 38 años: “Las constantes lesiones me obligaron a retirarme del fútbol, pero las ganas y el amor al fútbol hacen que uno siempre este ligado a este deporte tan lindo que muchas alegrías me dio”, finalizó.

MÁS NOTICIAS

Alianza Lima: Kevin Quevedo respondió ante al supuesto interés de Rayo Vallecano [VIDEO]

Alianza Lima: las 10 cosas que no sabías de Mauricio Matzuda, el volante con el mejor debut en la Liga 1 [FOTOS]