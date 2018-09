Selección peruana: A punto de cerrarse partido contra Costa Rica

Rodolfo Villalobos , presidente de la FEDEFUTBOL de Costa Rica deslizó el acuerdo para jugar contra la selección peruana, el 16 de noviembre por fecha FIFA.

“Los fogueos de noviembre están en proceso, son muy importantes para la selección. No voy a ratifica ni desmentir nada hasta tanto no estén firmados los contratos. Bueno uno ya está firmado, pero queremos anunciar los dos, lo anunciaremos la próxima semana”, informó el dirigente ‘tico’ respecto al duelo ante la selección peruana. La sede del compromiso de la selección peruana frente a Costa Rica aún no está definida y podrían ser entre Lima, Trujillo o Arequipa, por pedido expreso del técnico Ricardo Gareca.

La última vez que la selección peruana chocó con Costa Rica fue el 15 de agosto del 2012, triunfo blanquirrojo 1-0 en el estadio San José de ese país. El único gol peruano lo anotó André Carrillo a los siete minutos del primer tiempo. Un gran desborde por el sector izquierdo de Yoshimar Yotún y su centro para el delantero peruano hicieron que celebre la victoria de visita.

A los 45 minutos una irresponsable acción de Luis Ramírez le costó la expulsión, luego de un codazo a un costarricense en el centro del campo. El entonces técnico de la selección peruana, Sergio Markarián también fue echado por reclamar.