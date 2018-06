Selección Peruana: ¿Por qué Seattle Sounders decidió fichar a Raúl Ruidíaz?

El Monarcas Morelia publicó este miércoles en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a Raúl Ruidíaz por lo hecho durante los dos años que estuvo en la Monarquía, donde fue campeón de goleo y hasta lo salvó de un descenso casi seguro. Ahora, todo indica que su nuevo equipo es el Seattle Sounders de la MLS, pero para saber un poco más del club. El Bocón decidió conversar con el periodista Niko Moreno, quien trabaja en Sounders at Heart y Deporte Total USA para que nos cuente un poco sobre el nuevo equipo de Raúl Ruidiaz.

"El Seattle Sounders ha sido uno de los protagonistas de la MLS desde que entró a disputarla en el 2007. Nunca se ha quedado fuera de las liguillas. Es un equipo relevante e incluso antes que se uniera en Atalanta United era elm equipo que tenía la mayor entrada. Sin embargo, la temporada anterior tuvo un promedio de asistencia de 42 000 mil espectadores. Es un equipo que tiene muchos seguidores", fueron las primeras palabras de Niko Moreno a El Bocón.

El periodista nos contó un poco la razón por la que Raúl Ruidíaz llegó al equipo de la MLS: "Es un equipo que salió subcampeón la temporada pasada y Raúl Ruidíaz viene en un momento muy importante para el equipo, porque la institución viene atravesando problemas en el tema ofensivo. No hace goles e incluso hasta el momento tiene 8 goles. Está penúltimo en la tabla y necesita un jugador de la jerarquía de Raúl Ruidíaz para que ayude al equipo".

No obstante, el comunicador confesó que al jugador peruano lo venían siguiendo desde hace ya un buen tiempo: "La propuesta es del equipo al jugador. El director deportivo Chris Henderson a venido siguiendo a Raúl por aproximadamente un año. Lo ha ido a ver en vivo por la Liga MX con Morelia y también asistió a partidos de Perú por las Eliminatorias, porque les gusta el jugador. Ahora, que se aproximaba el mercado de transferencia decidieron contactarse con el empresario del jugador y desde ahí empezaron las negociaciones".

Luego agregó: "Por el presente de Raúl Ruidíaz viene siendo el jugador con la mejor trayectoria que el equipo ha traído desde la llegada de Clint Dempsey. La gente está muy emocionada por su llegada debido a su capacidad goleadora".

Finalmente, Niko Moreno explicó la razón por qué Seatle Sounders aún no hace oficial la llegada de Raúl Ruidíaz al elenco de la MLS: "Él salario del jugador estaría por encima de Nicolas Lodeiro y su vinculo sería por tres años con una opción compra al cuarto año. Así Raúl haga un gran Mundial veo poco probable que se vaya, porque a él lo necesitan en Seatle. El jugaría solo adelante como lo hacía en Morelia. Aún no lo hace oficial el club porque el jugador no ha pasado exámenes médicos ni firmado un contrato, pero se especula que la próxima semana ya lo harían oficial",