Cristian Benavente ha de ser una de las más grandes promesas del fútbol peruano en los últimos 20 años y hoy, con 27 años y tras casi un año sin fútbol profesional, intenta ganarse un lugar en Alianza Lima. Andy Polo, la última joya de Universitario de Deportes -lo apodaban ‘Joya’-, con 27 años y tras un paso irregular por la MLS y la Liga MX, ya está de vuelta en Ate. Ninguno de los dos es actualmente tomado en cuenta en la selección peruana de Ricardo Gareca. Aldair Fuentes, otra de las grande promesas peruanas ya es cuestionado por su titularidad en el cuadro blanquiazul. Con 24 años y tras un paso muy discreto en la Segunda de España, lidia con sus fantasmas para intentar resurgir y volver al exterior. Son pocos, con es el caso de Christian Cueva (pese a sus polémicas) los que han logrado salir de la Liga 1 y se mantienen en el exterior.

Yoshimar Yotún, uno de los pilares de la selección peruana, ya está de vuelta en Sporting Cristal tras no conseguir equipo en el exterior. Su caso es diferente, pues su nivel no está en discusión, aunque crece la incógnita de por qué un futbolista de su nivel no consigue equipo y se ve obligado en volver al fútbol peruano prematuramente. Según un informe de Deporte Total de El Comercio, escrito por el periodista Franz Tamayo, desde 2015 hasta el 2022, un total de 60 futbolistas peruanos salieron de la Liga 1 al exterior. De ese universo, solo el 30% logró quedarse en una liga exterior a la actualidad.

Andy Polo volvió al fútbol peruano con 27 años y está lejos de la selección peruana.

Cifras que golpean

Es decir, solo 3 de cada 10 futbolistas peruanos logran quedarse en el exterior. Los otros 7 terminan volviendo al fútbol peruano. Otro dato alarmante es que el promedio de tiempo que un peruano resiste en el exterior es de 15 meses. Pasado ese lapso, lo usual es que vuelva a la Liga 1.

Casos relevantes hay muchos, como Kevin Quevedo, quien fue una de las grandes promesas de Alianza Lima y luego de no lograr consolidarse en Brasil ahora es alternativa de titular en Melgar. Otros casos representativos son Alexis Gómez y Carlos Ascues, hace algunos años promesas de la selección peruana y hoy en clubes menores de la Liga 1.

Ray Sandoval, Alexander Lecaros y Beto Da Silva son otros de los futbolistas que aparecieron como promesas y luego de un efímero paso por el exterior, volvieron a la Liga 1. Todo esto en un contexto en el que la selección peruana sorprendió con rendimientos de alto nivel que lo llevaron de vuelta a un Mundial (Rusia 2018) y a puertas de su segundo Mundial consecutivo (Qatar 2022).

Por qué fracasan tan seguido

La mayoría de retornos casi inmediatos (un promedio de 15 meses) se ha dado por la diferencia física. Otro factor es la disciplina, en varias ocasiones los futbolistas peruanos han sido protagonistas de situaciones extra deportivas en el exterior.

Los expertos también añaden que es clave la formación, muchos futbolistas, aunque con talento, llegan al exterior con deficiencias técnicas que generan una brecha muy grande a la hora de competir por una posición de titular. Esto se debe a los vacíos en formación en el fútbol peruano, es decir en los clubes profesionales que por años han hecho a un lado el tema de menores. Felizmente, en los últimos años esto ha cambiado y son cada vez más clubes los que ponen el foco de desarrollo sobre sus canteras.

