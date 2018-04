Selección peruana: ¿Por qué Christian Cueva guarda sus figuritas repetidas?

El volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, reveló, en una entrevista para el medio brasileño Globoesporte, que guardará las figuritas del Álbum Panini donde él aparece por una sola razón.

La gran mayoría que colecciona el Álbum Panini del Mundial Rusia 2018 busca intercambiar sus repetidas y así poder llenar su revista; sin embargo, Christian Cueva ha decidido no intercambiar por nada sus figuritas, pues espera dárselos a sus hijos cuando crezcan.

¿Coleccionas el álbum del mundial? "Sí (risas). Sí, sí, sí, ahora voy a volver a mis tiempos de niño, pero con mi selección. Y viendo si estoy por ahí (risas)".

¿Y cuando tenga la figurita de Cueva repetida? "No cambio. No cambio (risas). No cambio por ninguna. Deja mi figurita, mi esposa está embarazada de un niño. Que Dios permita que nazca bien, tranquilo, y yo pueda dejar las figuritas de su padre para él", agregó.

'Aladino' también se refirió al trabajo del profesor Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. "Su comisión técnica y él, en especial, fueron fundamentales. El trabajo del grupo, siempre concentrado y unido, independientemente de los resultados porque en el primer año de las Eliminatorias sumamos cuatro puntos. Todos decían que no era posible alcanzar la clasificación, pero luchamos, nos concentramos, trabajamos", expresó Christian Cueva.