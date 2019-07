Selección Peruana | 'Pollo' Vignolo y Diego La Torre explotan en vivo contra el VAR | VIDEO

La gran polémica de la final de la Copa América fue el penal que Roberto Tobar sancionó contra la selección peruana. Carlos Zambrano chocó hombro con hombro ante Everton, la figura del partido para la selección de Brasil y esto generó indignación en el relato en vivo para Argentina.

"Es hombro con hombro eh, no es penal, para mí no es penal, no hay carga en la espalda más allá de la fuerza, es lícito el contacto, es hombro contra hombro. Debería dar vuelta atrás la decisión", indicó Diego La Torre. "No estoy de acuerdo en lo absoluto con esta determinación", añadió el periodista.

"Fue a mirar el VAR porque le exigieron que vaya a mirarlo y se quedó en su idea", señaló el 'Pollo' Vignolo.

"Pasarán las jugadas cien veces pero olvídate, si quieren ver penal van a ver penal, si no quieren ver el VAR, no lo verán. Y después están molestos por las declaraciones de Messi", sentenció el 'Pollo' en el relato en vivo.

La selección peruana perdió el encuentro 3-1 y quedó como subcampeón de la Copa América 2019, un nuevo logro para Ricardo Gareca al mando de la Bicolor.

