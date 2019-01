Selección peruana podría jugar con Colombia antes de la Copa América

Es una posibilidad. La selección peruana ya tiene sus amistosos definidos para la fecha FIFA de marzo 2019 con Paraguay y El Salvador en Estados Unidos, pero el gerente de selecciones, Antonio Garcia Pye,comentó que existe la posibilidad que jugar con la selección de Colombia antes de ir a la Copa América 2019.

Para ello, Juan Carlos Oblitas había comentado que el equipo de Ricardo Gareca tiene en mente disputar de dos a tres amistosos más antes de viajar de Brasil en junio. Por eso, desde la FPF ya enviaron una notificación a la escuadra 'colocha' para planear un encuentro amistoso.

"Le hemos enviado una carta a Colombia, pero no solo a ellos, sino a otras varias selecciones. La idea es conversar directamente con países que no están en nuestro grupo de Copa América y una de ellas va a ser Colombia al estar en el mismo bombo de nosotros. No voy a confirmar nada porque, con un comentario de esa naturaleza, luego van a dar por hecho el amistoso", comentó el directivo en RPP Noticias.

Cabe mencionar que durante las Eliminatorias de Rusia, la bicolor enfrentó a Colombia en dos oportunidades, en Barranquilla y en el estreno de la 'blanquirroja', cayó por 2-0, mientras que en la última fecha del proceso, ambas selecciones empataron a 1 en el estadio Nacional.

