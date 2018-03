Selección peruana: Phillip Butters destroza a Cristian Benavente

Cristian Benavente jugó su segundo partido con la selección peruana en estos primeros dos amistosos previos a Rusia 2018. El volante tuvo 30 minutos en el campo de juego ante Islandia donde a pesar de solo fallar en 3 pases de 12 que recibió, no pudo destacar como muchos esperan para que se gane un lugar en la lista final. Debido a la polémica por su posible ausencia para la Copa del Mundo, el conductor de Exitosa Noticias, Phillip Butters manifestó su opinión sobre la actuación del 'Chaval'.

"Ya se le agotan las oportunidades a Cristian Benavente. No me vengan con el argumento que me da pena Benavente porque se quedará sin convocatoria para Rusia 2018. Si no lo hacen bien, no se puede quedar por pena. Si fracasas, fracasas. Piña. Así es la vida", manifestó Phillip Butters en su espacio radial.

Cristian Benavente volvió a la selección peruana luego de dos años. Sus últimos partidos habían sido ante en el empate 2-2 ante Argentina y en la victoria 2-1 sobre Ecuador. El volante fue el titular en ambos encuentros que se jugaron en el Estadio Nacional.

