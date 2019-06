​Selección peruana | Perú vs. Uruguay | Chumpitaz aconseja a Zambrano previo al duelo por Copa América 2019

Héctor Chumpitaz es palabra autorizada para hablar de la selección peruana, el 'Capitán de América' fue consultado sobre la presencia de la dupla central conformada por Luis Abram y Carlos Zambrano previo al Perú vs. Uruguay por los cuartos de final en la Copa América 2019.

Zambrano y Abram en la zaga

'Es difícil jugar contra Uruguay por el amor que tienen sus futbolistas a la camiseta. De repente, no son de hacer bien las cosas, pero cuando van, van con todo. Me dan confianza porque sabemos que ellos tienen la experiencia, aunque no han jugado mucho tiempo juntos (pareja de Zambrano y Abram). Eso les da bastante garantía para hacer bien las cosas, las tienes que hacer con tranquilidad', dijo el histórico jugador de la selección peruana a GOLPERÚ.

La selección peruana se juega la vida ante Uruguay, el cuadro de Ricardo Gareca llega golpeado tras la apabullante goleada 5-0 por cortesía de Brasil, pero eso no deberá influir en esta nueva etapa de la Copa América 2019, 'blanquirroja' espera dar el golpe sacando del camino a los 'celestes'.

