​Selección Peruana | Perú vs. Brasil: Yotún sueña con revivir hazaña ante el scratch

Tiene en la mente el recuerdo de lo que fue el último triunfo de la selección peruana sobre Brasil en la Copa América. Yoshimar Yotún fue parte del equipo que venció 1-0 al ‘Scratch’ en el certamen del 2016 con gol de Raúl Ruidíaz y sueña con revivir aquel momento mañana, cuando Perú vs. Brasil choquen en la última fecha del grupo A.

'Yoshi' presente en la mano de 'Ruidios'

'Recuerdo el partido con Brasil que me tocó entrar. Creo que fue un duelo bastante bueno. A raíz de eso es que yo comienzo a tener mayor oportunidad en la selección. Espero que el partido termine como en Estados Unidos', expresó el volante de la selección peruana, quien es fijo en la oncena inicial de Ricardo Gareca.

‘Yoshi’ está contento por el triunfo conseguido ante Bolivia que pone a la ‘Bicolor’ con un pie en cuartos de final del certamen continental. Sin embargo, el mediocampista considera que la selección está en la obligación de mejorar su producción para enfrentar a equipos de mayor jerarquía. 'Siempre hay errores por corregir. Creo que estamos en una selección que cada día sigue aprendiendo y eso es importante. Creo que llegamos a un punto en donde ya jugábamos de memoria y eso es bastante importante. En los últimos partidos hemos perdido un poco la bola, de precisión, pero son parte de querer ganar para ya estar clasificados', apuntó.

Video: La mano de Ruidíaz ante Brasil

Yotún sabe que para sacar un buen resultado a Brasil es necesario contar con todas las cartas a disposición. Si bien es cierto que Carlos Zambrano se sintió en el duelo ante Bolivia, el volante nacional hace fuerzas para que el defensor se recupere y pueda ser considerado para el duelo. 'Carlos sintió una molestia en el abductor y por lo que he visto ya está mucho mejor. El entrenador no da el once hasta la charla y nosotros no sabemos quiénes van a iniciar, pero lo he visto bastante bien a Zambrano y espero que los médicos puedan darle el alta para que pueda jugar porque es un elemento muy importante para la selección', dijo.

Pese a que la bicolor ha disputado dos encuentro en la Copa América, Yotún siente que puede dar mucho más. El volante es autocrítico en cuanto a su desempeño y espera que ante Brasil pueda jugar a su mejor nivel para lograr un triunfo como en el 2016.

