Es raro ver jugar a la selección peruana en un estadio sin público. Uno de los grandes motivos para convertirte en jugador de fútbol es imaginarte defendiendo la camiseta de tu selección y cantar el himno.

Pero sin ninguna duda también acompañado por el aliento del hincha, porque sabes que entre ellos está un amigo del barrio siguiéndote por televisión, algún compañero de colegio o un familiar con el pecho inflado de orgullo acompañándote en la tribuna.

El jugador de fútbol no se vuelve profesional solo por ganar dinero. Para él es un sueño cumplido y jugar Eliminatorias sin público es una situación con la que tendrá que empezar a convivir quiera o no. Por eso me gustaría destacar la buena predisposición de los seleccionados para defender los colores de su país aún durante esta pandemia.

Con respecto al juego y particularmente hablando del partido que nos tocó ante Paraguay. El equipo está claro y no se percibe ningún temor para enfrentar esta clase de encuentros. Me parece que los rivales nos miran distinto y eso es un gran mérito del plantel, por supuesto liderado por el profesor Ricardo Gareca.

Ahora, esa personalidad mostrada y ese respeto ganado, será difícil sostenerlo si no es acompañado de un mejor juego. ¿Cuántas veces más el rechazo de un lateral caerá en los pies de Carrillo o cuántos goles más puede marcar Carrillo de cabeza en el área chica?

Es el primer partido y no creo que sea algo que no se pueda mejorar y mucho menos pienso que sea algo a lo que el profesor no le encuentre una solución (si lo considera un problema). Encontrar alternativas para llegar más veces a generar situaciones de gol, nos aliviará el camino a la clasificación.

Ya que hablamos de situaciones de gol, me gustaría referirme a Ruidiaz. “El gol no se busca de cualquier manera, el gol se encuentra”, con el buen funcionamiento y entendimiento colectivo. Es un jugador con mucha capacidad de inventiva, que se sabe mover sin espacios, que está acostumbrado a jugar siempre contra centrales que lo superan en tamaño, así que no tengo duda de su nivel para la selección.

Esas cualidades son las mismas que lo han acompañado desde niño para poder vivir y con ellas estoy seguro que ha podido solucionar inconvenientes que la vida le ha presentado. Es algo que no debe olvidar, disfruta el juego Raúl porque si demora en llegar el funcionamiento, como todo gran jugador, eres totalmente capaz de darte maña para encontrar la solución.

