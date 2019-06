​Selección peruana | Perú vs. Brasil: Hinchas de la blanquirroja tomaron Sao Paulo con espectacular banderazo | VIDEO

Los hinchas de la selección peruana hicieron sentir locales a los dirigidos por Ricardo Gareca en Sao Paulo con un espectacular banderazo en la parte exterior de su hotel de concentración previo al Perú vs. Brasil por Copa América 2019.

Cientos de hinchas realizaron un impresionante banderazo con fuegos artificiales, bengalas y entonando cánticos a todo pulmón. El ambiente que se vive en la interna del cuadro bicolor es el mejor para afrontar un partido de este calibre.

'Tite', elogió a quien dirigió en su etapa como técnico del Corinthians, y negó de manera tajante que haya espiado los entrenamientos de la selección peruana con un dron. 'Tienen mi palabra de honor que no hubo nada. Si tengo que pagar ese precio para ganar, cojo mis cosas y me voy para casa', dijo en una rueda de prensa en el Arena Corinthians

Perú vs. Brasil miden sus fuerzas este sábado en el Arena Corinthians en un juego decisivo por un cupo para los cuartos de final y también para definir el liderato del grupo A, que completan Venezuela y Bolivia.

Tite destacó la figura del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, a quien le une un lazo de amistad y un respeto muy grande tras coincidir en el Corinthians, donde juntos ganaron tres títulos: el Mundial de Clubes (2012), la Recopa Sudamericana (2013) y el Campeonato Paulista (2013). 'No me gustaría enfrentarme con ninguno de mis exjugadores, incluyendo a Guerrero, no es de mi gusto', manifestó.

