Selección peruana | Perú vs. Bolivia: Eddie Fleischman culpa a las redes sociales de la suplencia de André Carrillo

André Carrillo no atraviesa su mejor momento en la Selección peruana. El volante jugó apenas unos cuantos minutos ante Venezuela en el primer partido de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019. Para algunos analistas, la razón recae en su bajo rendimiento producto de la liga poco competitiva en la que juega desde hace casi un año.

Sin embargo, para Eddie Fleischman, panelista de Fox Sports Radio Perú, otras consideraciones estarían afectando al concentración y el rendimiento de algunos jugadores como André Carrillo. El periodista deslizó la idea de que el centrocampista estaría desconcentrándose por su constante interacción en las redes sociales.

"Yo veo mucha actividad en redes de los jugadores. Quizá más que otras selecciones, con marcas, con patrocinadores, que por supuesto son respetables y bien por los jugadores. Pero me pregunto, cuando un jugador tiene que estar y cumplir con lo que pide el técnico, presentar una y otra vez una foto, una grabación, una historia, ¿ no lo desencaja, no lo saca de la tarea para la cual está viniendo que es jugar por la selección? Me pregunto, no quiero juzgar, pero simplemente me parece que algo de eso puede haber", indicó el hombre de prensa.

André Carrillo se exige para entrar en el once titular FOTO: Federación Peruana de Fútbol (FPF)

Algunos de sus compañeros, como Peter Arévalo y Alan Diez, sin embargo, discreparon de tal razonamiento al considerar que la interacción en redes sociales en plena concentración no necesariamente te perjudica.

