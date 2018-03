Selección peruana: Perrito se vuelve viral destrozando álbum Panini

En medio de la fiebre que ha desatado el famoso Álbum Panini, una divertida fotografía viene siendo viralizada en redes sociales. Te contamos cuál.

Un usuario en la red social Facebook, compartió una fotografía en la que se ve a su perrito, poco después de haber destrozado su álbum Panini. La imagen viene siendo compartida por otros usuarios que toman con buen humor la travesura del can.

"Te levantas a las 5 a.m., haces una hora de cola por tu álbum Panini y tu perro se lo come por no darle atención", publicó el usuario.

Mira la foto

Foto tomada de internet

