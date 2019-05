​Selección peruana | Periodista de Movistar Deportes arremete contra Ricardo Gareca por crítica a Claudio Pizarro | FOTO

El periodista de Movistar Deportes, Michael Succar, arremetió contra Ricardo Gareca por crítica a Claudio Pizarro. Estratega de la selección peruana evitó hablar del delantero de Werder Bremen y esto no le cuadró al comentarista.

Criticó reacción de Gareca

'Podemos debatir su aporte futbolístico a corto yo largo plazo, pero decir que Pizarro se autoexcluyó me parece exagerado. El contexto de su declaración no daba para que Gareca asumiera algo tan contundente. Me pregunto si también fue así de exigente con el resto de futbolistas', aseguró el conductor de Movistar Deportes.

La selección peruana confirmó a los 23 jugadores que representarán a la 'blanquirroja' en la Copa América 2019. Gareca decidió dejar de lado a Christian Ramos y 'Beto' da silva fueron dejados de lado por 'el Tigre'; mientras que Carlos Zambrano, Alexander Callenes y Jesus Pretell las novedades.

Conferencia de Prensa: Lista de convocados para la Copa América Brasil 2019. https://t.co/HONOU6U9Mi — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 30 de mayo de 2019

Nómina oficial | selección peruana | Copa América 2019

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Patricio Álvarez

Defensas: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaria, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram y Miguel Trauco

Mediocampistas: Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Christian Cueva y Edison Flores

Delanteros: André Carrillo, Jefferson Farfán, Andy Polo, Raúl Ruidíaz y Paolo Guerrero

