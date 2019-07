Selección peruana | Periodista de Fox Sports: "Perú es un equipo limitado que llegó semifinales" | VIDEO

El periodista argentino de Fox Sports, Daniel Avellaneda, habló de todos los equipos clasificados a semifinales de la Copa América 2019, donde además de expresar su temor a que Argentina vuelva a perder en una final contra Chile, habló de la selección peruana.

"Chile está muy bien. Perú perdía 3-0 (con Uruguay) si no es por el VAR. Es un equipo limitado que llegó por la ventana. Argentina no es gran cosa tampoco, pero Uruguay fue muy superior a Perú. Antes de arriesgarme a perder con los chilenos, que yo creo que van a eliminar a Perú, la verdad es preferible no pasar", dijo.

"NO QUIERO PERDER OTRA FINAL CON CHILE"#DebateFinalFOX | @davellaneda77 habló sobre un posible cruce de Argentina con la Roja, por eso agregó: "No sé si es mejor quedar afuera ante Brasil". pic.twitter.com/5TnnN11Z1Z — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de julio de 2019

Las llaves de semifinales se disputarán este martes 2 y miércoles 3 de julio. Brasil enfrentará a Argentina en el Mineirao de Belo Horizonte, mientras que la selección peruana hará lo propio con Chile en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Ambos duelos serán a las 19:30 horas.

El último enfrentamiento entre la selección peruana y Chile en esta instancia de la Copa América, fue en la edición del 2015. Los chilenos ganaron 2-1 con dos goles de Eduardo Vargas, para la blanquirroja descontó Gary Medel en contra.

Más información en otros medios:

Alexander Callens dejó concentración para someterse a una resonancia magnética [VIDEO]

Erick Osores: "Después de la Copa América 2015 hicieron una campaña en contra de Carlos Zambrano"