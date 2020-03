Percy Prado es uno de las nuevas caras que podría sumarse a la selección peruana. El lateral derecho del Nantes de Francia ya tuvo un primee acercamiento con Ricardo Gareca y se muestra muy ilusionado con vestir la blanquirroja.

“He visto todos los partidos de Perú, me despierto en la madrugada, pero no me pierdo ningún partido de la Selección. (...) Quiero estar ahí, jugando en la Selección, sería un honor para mí. He hablado directamente con Gareca, eso me emocionó y daré todo de mí para ser convocado”, sostuvo en dialogo con Movistar Deportes.

INICIOS Y SELECCIÓN DE FRANCIA

Prado llegó a los seis años al Nantes e hizo todas la categorías formativas en dicha institución. Fue capitán desde la Sub-15 hasta la Sub-19. Incluso fue contactado por la Federación Francesa de Fútbol cuando tenía 16 años para formar parte de los “Les Blues” en el famoso torneo juvenil de Montaigu. Sin embargo, todavía no contaba con la nacionalidad francesa.

PRIMER ACERCAMIENTO CON LA FPF

Actualmente cuenta con la nacionalidad peruana y francesa. Fue por esto que cuando tenía 17 años, un encargado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se contactó con la hermana del futbolista. En aquel entonces Daniel Ahmed era entrenador de la selección peruana Sub -18. Después de eso no hubo más conversaciones.