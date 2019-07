Selección peruana: Pedro Gallese reveló qué le dijo Christian Cueva tras error ante Brasil | VIDEO

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, ya se unió a los trabajos de Alianza Lima y habló en conferencia de prensa sobre su participación en la Copa América 2019.

Pedro Gallese fue muy criticado por su error ante Brasil, pero terminó siendo figura en la selección peruana, que alcanzó la gran final del torneo.

Uno de los que apoyó a Pedro Gallese fue Christian Cueva, quien se acercó al portero cuando cometió el error y recibió el gol de Roberto Firmino.

"Siempre me apoya. El grupo es bastante unido y me decían que eso puede pasar y no hay ningún problema", dijo Pedro Gallese en conferencia.

"Me apoyaron a todo minuto. No nos fue bien en ese partido, pero luego lo demostramos", añadió.

